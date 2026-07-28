Un estremecedor caso conmociona a Francia luego de que las autoridades encontraran los cuerpos de cinco bebés recién nacidos ocultos en cajas de cartón dentro de una vivienda ubicada en la ciudad de Orange, en el departamento de Vaucluse.

De acuerdo con la investigación, el hallazgo se produjo pocas horas después de que una mujer de 32 años diera a luz a un bebé, quien permanece bajo protección de las autoridades.

El hallazgo ocurrió tras una discusión

Según los primeros reportes, el esposo de la mujer decidió revisar varias cajas almacenadas en la vivienda después de una discusión de pareja. En una de ellas encontró una bolsa con un cuerpo en avanzado estado de descomposición y acudió de inmediato a un hospital para denunciar lo ocurrido.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía y un médico forense se trasladaron al domicilio, donde localizaron restos que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, corresponderían a cinco bebés.

Los cuerpos serán sometidos a autopsias y análisis antropológicos para determinar las causas de muerte, la fecha de los fallecimientos y otras circunstancias relevantes para la investigación.

La investigación continúa

El esposo fue interrogado por las autoridades en calidad de testigo y, según la Fiscalía, aseguró que desconocía la existencia de otros embarazos de su pareja. Hasta el momento no ha sido detenido.

La mujer permanece hospitalizada tras el parto y aún no ha sido interrogada debido a su estado de salud.

La pareja, que no registra antecedentes penales, tiene además dos hijos, de 8 y 9 años. Las autoridades activaron los protocolos de protección infantil para evaluar la situación familiar, mientras que el bebé recién nacido quedó bajo una medida de protección provisional.

Conmoción entre los vecinos

El caso ha causado un profundo impacto entre los habitantes del sector. Vecinos describieron a la familia como personas tranquilas y aseguraron que nunca sospecharon que pudiera ocurrir una situación de esta naturaleza.

Mientras continúan las pericias, la Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y determinar las posibles responsabilidades penales.

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