¡Desesperación total! Pasajero rompe la puerta de un bús porque no lo dejaron bajar

Momentos de tensión se vivieron a bordo de una unidad de la Línea 4 del Mexibús, luego de que un pasajero presuntamente perdiera el control y destruyera una de las puertas al exigir que lo dejaran bajar en plena autopista México-Pachuca, a la altura de Tlalnepantla.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de aproximadamente 30 años, habría manifestado una urgente necesidad de ir al baño mientras la unidad permanecía detenida por un bloqueo vial y no en una estación autorizada.

Ante la solicitud del pasajero, el conductor explicó que no podía abrir las puertas por razones de seguridad, ya que el descenso de usuarios solo está permitido en las estaciones establecidas y no sobre la autopista.

La negativa desató la molestia del hombre, quien comenzó a golpear y patear una de las puertas del vehículo hasta romperla, causando daños en la unidad.

El incidente ocurrió cerca de San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla, y fue grabado por otros pasajeros. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, donde generaron opiniones divididas entre quienes comprendían la urgencia del hombre y quienes cuestionaron su reacción violenta y los daños ocasionados al transporte público.

Hasta el momento, no se ha informado si el responsable fue detenido o deberá responder por los daños causados a la unidad.

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