¡Un tiburón lo atacó y lo grabó todo! La inesperada reacción del influencer sorprende en redes

Lo que comenzó como una jornada de pesca submarina terminó convirtiéndose en una experiencia que Henry Gibbs difícilmente olvidará. El creador de contenido de Nueva Zelanda grabó el momento en que un tiburón gris de arrecife lo atacó durante su primera inmersión en Fiyi, dejando imágenes que rápidamente recorrieron las redes sociales.

El incidente ocurrió el 18 de julio, cuando Gibbs practicaba pesca submarina y detectó la presencia de varios tiburones en la zona. Instantes después, uno de ellos emergió desde las profundidades y se lanzó a gran velocidad contra él.

La cámara captó los segundos previos al ataque y luego registró movimientos bruscos cuando el tiburón mordió con fuerza su pierna derecha.

Dos de sus compañeros de buceo, Colby y Dan, reaccionaron de inmediato. Lograron sacarlo del agua, le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde fue sometido a cuatro cirugías y a un injerto de piel para tratar las graves lesiones.

Su reacción sorprendió a todos

Lo que más llamó la atención no fue solo el dramático video, sino la actitud de Gibbs tras recuperarse.

A través de sus redes sociales, el influencer explicó que no culpa al tiburón por lo ocurrido, ya que considera que el animal simplemente actuó siguiendo su instinto.

"Yo estaba dentro de su entorno", afirmó.

También reconoció que se encontraba cazando peces y que el ruido de la embarcación o de los arpones pudo haber influido en el comportamiento del tiburón.

Lejos de promover el miedo o la venganza contra estos animales, Gibbs aseguró sentirse agradecido por haber conservado la movilidad de su pie y por haber sobrevivido al ataque.

Aunque la cicatriz permanecerá como recuerdo de aquel día, su historia ha sido destacada por muchos usuarios como un ejemplo de respeto hacia la naturaleza y de comprensión sobre el comportamiento de la fauna silvestre.

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