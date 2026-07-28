“Conectada a un respirador”: madre e hija permanecen internadas tras explosión de una garrafa en pensión

El estado de salud de una de las víctimas de la explosión de una garrafa de gas que provocó un incendio en una pensión ubicada cerca de la Terminal Bimodal, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es crítico. La mujer permanece internada en la unidad de terapia intensiva, conectada a un respirador mecánico y con un pronóstico reservado, según el reporte médico.

El doctor Giovanni Chinche, médico del servicio de Emergencias del centro asistencial privado donde fueron trasladadas las víctimas, informó que tres personas resultaron heridas en el hecho. Dos de ellas presentan quemaduras de consideración.

“La persona más afectada tiene quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 60% de la superficie corporal. Actualmente se encuentra en terapia intensiva, recibiendo reanimación con hidratación para evitar mayores complicaciones. Posteriormente se evaluará la conducta quirúrgica”, explicó el galeno.

Respecto a la hija de la paciente, el médico indicó que presenta quemaduras en la zona del cuello y permanece bajo observación médica. “Se encuentra siendo monitoreada y, de momento, está estable”, precisó.

Consultado sobre el estado de conciencia de las pacientes, Chinche confirmó que la madre es quien presenta el cuadro más delicado.

“La mamá, que es la persona más afectada, está en terapia intensiva, conectada a un respirador mecánico. Su pronóstico es reservado”, señaló.

Las circunstancias que originaron la explosión aún son investigadas. El hecho ocurrió en una pensión cercana a la Terminal Bimodal y generó un incendio que movilizó a equipos de emergencia y bomberos para controlar las llamas y auxiliar a los heridos.

Mira la programación en Red Uno Play