Freddy Mamani pasa la noche en celdas de la Felcc tras ser aprehendido por caso bloqueos

El expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, permaneció en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras ser aprehendido en el marco de la investigación por los 53 días de bloqueo registrados en el país. La Fiscalía prevé presentar la imputación formal para posteriormente solicitar su audiencia de medidas cautelares.

Mamani alega persecusión política

Al momento de su aprehensión, Mamani rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso responde a una persecución política. “Solamente esto es una persecución política. Yo no tengo nada que ver con todas las acusaciones que me están haciendo”, afirmó.

Su abogado, Marcelo Galván, informó que presentó el apersonamiento ante el Ministerio Público y el juzgado correspondiente, además de documentación para cuestionar la legalidad de la aprehensión.

“Esta aprehensión es plenamente ilegal. Cuando tengamos la audiencia de medidas cautelares presentaremos el incidente de aprehensión indebida, ya que se ha dejado en indefensión”, sostuvo el jurista.

La defensa argumentó que el Ministerio de Gobierno presentó la denuncia el 22 de junio y que al día siguiente se emitió la orden de aprehensión sin que el exlegislador fuera notificado previamente, lo que, según el abogado, constituye una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa.

Aprehensión de exdirigente

De acuerdo con la Fiscalía Departamental, Mamani fue aprehendido la noche del martes en una unidad educativa de la zona de Senkata, en El Alto, donde desempeñaba funciones como docente.

El Ministerio Público informó que la investigación por los 53 días de bloqueo alcanza a 346 personas, de las cuales 26 cumplen detención preventiva, mientras continúan las pesquisas para establecer responsabilidades por los hechos investigados.

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