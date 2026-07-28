La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que el librecambista Hugo Mamani M., asesinado durante un atraco registrado frente a la Terminal de Buses de Cochabamba, transportaba aproximadamente 100.000 dólares entre bolivianos, dólares y otras monedas latinoamericanas. Además, la investigación preliminar establece que la víctima intentó defenderse utilizando un aerosol antes de ser baleada por los delincuentes.

El director departamental de la Felcc, Erick Peralta, indicó que el hecho ocurrió cerca de las 19:45 del lunes, entre las avenidas Ayacucho y Tarata, donde la víctima fue interceptada por al menos tres personas.

Víctima intentó resistirse con un aerosol

De acuerdo con las declaraciones de testigos, se produjo un forcejeo cuando los delincuentes intentaron reducir al librecambista. Peralta explicó que la víctima opuso resistencia e intentó utilizar un aerosol para defenderse; sin embargo, los atacantes respondieron disparándole antes de huir del lugar.

La autoridad policial añadió que las primeras imágenes de las cámaras de seguridad muestran que fueron dos personas las que escaparon tras el atraco, mientras continúan las labores de Inteligencia para identificar a los responsables.

Mochila contenía cerca de 100.000 dólares

Tras el hecho, una mujer que posteriormente fue identificada como la esposa de la víctima recogió la mochila que contenía el dinero.

Según el conteo realizado por los investigadores, en su interior había aproximadamente 100.000 dólares, entre moneda nacional, dólares estadounidenses y otras divisas latinoamericanas.

Peralta señaló que este aspecto también forma parte de la investigación, debido a que se busca establecer el origen y destino del dinero que transportaba el librecambista.

Policía halló una segunda mochila con un arma de fuego

Durante el trabajo en la escena del crimen, la Felcc recolectó tres casquillos de arma de fuego, lo que hace presumir que los autores utilizaron una pistola semiautomática.

Asimismo, los investigadores encontraron una segunda mochila que presuntamente pertenecía a los delincuentes. En su interior se halló una pistola calibre 9 milímetros con 12 proyectiles en el cargador y uno en la recámara, además de otros indicios que serán sometidos a análisis para identificar a los responsables.

Peralta informó que inicialmente tres personas fueron arrestadas de manera preventiva; sin embargo, tras los interrogatorios y la verificación de los elementos investigativos, todas fueron descartadas.

Mira la programación en Red Uno Play