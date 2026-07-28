El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, fue aprehendido este martes luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de aprehensión en su contra dentro de la investigación por el caso de la gasolina desestabilizada.

Tras su captura, la exautoridad fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecerá mientras continúan las actuaciones investigativas y se define su situación jurídica.

La orden fue emitida por la Fiscalía dentro de un proceso por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con la importación y distribución de combustible presuntamente desestabilizado.

La aprehensión marca un nuevo avance en las investigaciones que buscan establecer responsabilidades por la comercialización del combustible que habría ocasionado daños a miles de motorizados en el país.

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