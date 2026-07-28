Las imágenes muestran el momento en que el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, fue trasladado por efectivos policiales luego de ser aprehendido en la ciudad de La Paz, dentro de la investigación por el denominado caso “gasolina basura” o “gasolina desestabilizada”.

La exautoridad llegó hasta dependencias de la Fiscalía de La Paz, donde fue ejecutada la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público.

Traslado bajo custodia policial

Medinaceli fue conducido por efectivos policiales mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La aprehensión se realizó luego de que el fiscal de materia David Torrez Choque emitiera la orden correspondiente dentro del proceso.

La Fiscalía busca establecer responsabilidades por las presuntas irregularidades relacionadas con la importación, distribución y comercialización de combustible de baja calidad.

El caso que generó reclamos de miles de usuarios

La investigación conocida como “gasolina basura” surgió luego de denuncias de propietarios de vehículos que reportaron fallas mecánicas y daños en sus motores tras cargar combustible presuntamente desestabilizado en diferentes estaciones de servicio del país.

Los afectados denunciaron elevados costos de reparación y exigieron respuestas por los daños ocasionados.

Investigación busca determinar responsabilidades

De acuerdo con informes legislativos, Medinaceli fue incluido entre las exautoridades investigadas por las presuntas irregularidades detectadas en el manejo del combustible.

El proceso apunta a establecer quiénes participaron en las decisiones relacionadas con la adquisición, importación y distribución del carburante cuestionado.

Cambio en Hidrocarburos

Mauricio Medinaceli dejó el cargo de ministro de Hidrocarburos el 22 de abril de 2026, siendo reemplazado por Marcelo Blanco Quintanilla, quien asumió la conducción de esa cartera dentro del gabinete del presidente Rodrigo Paz.

Mientras continúan las investigaciones, la exautoridad permanecerá a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

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