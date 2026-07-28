La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ha descartado preliminarmente que exista relación entre los tres atracos violentos perpetrados este lunes en diferentes puntos del departamento de Cochabamba, los cuales afectaron a dos librecambistas y a una casa de cambio.

A pesar de la inusual coincidencia de múltiples golpes en un mismo día —incluyendo el hecho reportado en la zona de la terminal de buses—, las primeras investigaciones policiales apuntan a que se trata de bandas o antisociales totalmente distintos.

Detalle de los casos investigados

El director de la Felcc, Erick Peralta, brindó detalles sobre las características de los asaltos ocurridos en la víspera:

Primer caso (Zona Norte): El hecho se registró en una casa de cambios ubicada en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. "Lo que se puede ver en las imágenes es que una persona ingresa con un arma de fuego, intimida a la cajera, arrebata un monto de dinero —que no lo sabemos porque ella nunca declaró—, y se ve con la otra cámara de que existe una motocicleta en la puerta en la que los dos suben y emprenden huida" , indicó Peralta.

Segundo caso (Zona de El Castillo, Sacaba): El suceso afectó a una librecambista de 57 años . Ocurrió aproximadamente a las 18:15. "Se había suscitado (...) en Sacaba, en la zona del 'Castillo', en el que la víctima se trata de una señora de 57 años, librecambista. Estos delincuentes utilizaron un vehículo blanco que les sustrajeron sin armas de fuego, desde ya ni mucho menos armas cortantes; le arrebataron 10 mil dólares y 2 mil euros " , agregó el jefe policial.

Tercer caso (Terminal de Buses): Reportado al margen de los dos anteriores, sumando un total de tres atracos durante el mismo lunes.

Línea de investigación

Al ser consultado sobre una posible conexión entre los hechos delictivos, el director de la Felcc explicó que el análisis cronológico alega en contra de esta hipótesis:

"Haciendo una correlación de tiempos, no tendría relación alguna una con otra; sin embargo, todo está para confirmar o descartar con el transcurso de las indagaciones. Lo más importante en este momento es simplemente tratar de colectar la mayor cantidad de evidencias que tengamos, materiales más que testificales", detalló Peralta.

Las fuerzas del orden continúan con el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de indicios materiales para dar con el paradero de los antisociales involucrados en cada uno de estos hechos.

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