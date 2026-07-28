La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra alertó sobre el robo de cables y controladores de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que está afectando el funcionamiento del sistema de señalización y generando inconvenientes para conductores y peatones.

La denuncia surgió tras reportes realizados por ciudadanos sobre semáforos que dejaron de operar de manera repentina. Según explicó el alcalde Manuel Saavedra, los delincuentes sustraen el cableado de los equipos y, en algunos casos, también los controladores, lo que obliga al municipio a realizar constantes reposiciones.

“Se están robando los cables de los semáforos, por eso algunos dejan de funcionar de un día para otro. Se los repone y vuelven a robar. Incluso hay lugares donde hemos tenido que soldar las tapas, pero eso también dificulta el mantenimiento, porque luego hay que desoldarlas”, manifestó la autoridad.

Saavedra indicó que el problema se presenta en diferentes sectores de la ciudad y reconoció que resulta complicado mantener vigilancia permanente en toda la red de semáforos.

“Es difícil tener a alguien vigilando todos los semáforos de la ciudad. Se están robando los cables y los controladores”, afirmó.

Ante esta situación, la autoridad municipal pidió el apoyo de la población para denunciar cualquier actividad sospechosa cerca de los semáforos y ayudar a identificar a los responsables.

Asimismo, exhortó a quienes cometen estos hechos a detener estas acciones, al señalar que el robo del sistema semafórico perjudica el tránsito y afecta a toda la población cruceña.

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