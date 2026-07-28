Alcaldía busca responsables por el mal estado del Patinódromo de Coña Coña

La Alcaldía de Cochabamba realizó una inspección al Patinódromo, ubicado en la zona de Coña Coña, y anunció el inicio de acciones legales y administrativas para establecer responsabilidades por los daños detectados en la infraestructura y definir un plan de refuncionalización del escenario deportivo.

El secretario de Asuntos Jurídicos, Abel Zuazo, informó que la inspección fue acompañada por un notario de fe pública con el objetivo de realizar una verificación legal y técnica del estado actual del recinto.

Señaló que se elaborarán informes técnicos para determinar la magnitud del daño económico ocasionado y establecer responsabilidades contra empresas o funcionarios que hayan tenido participación en las irregularidades.

“Estamos con un notario de fe pública para hacer la información legal y técnica. No va a haber impunidad contra ninguna empresa ni funcionario que se prestó a esto”, afirmó.

Explicó que durante la inspección se evidenció deterioro en paredes, daños en la infraestructura y problemas en diferentes ambientes del escenario deportivo.

El informe técnico estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas, instancia que cuantificará los daños y permitirá definir las acciones correspondientes. El proyecto fue construido durante la gestión del exalcalde José María Leyes en 2017.

Evaluarán la recuperación del escenario deportivo

El secretario de Asuntos Jurídicos indicó que, además de establecer responsabilidades, se analizará la posibilidad de recuperar y dar utilidad nuevamente al Patinódromo, mediante un proceso de refuncionalización que permita mejorar sus condiciones.

Asimismo, anunció que se evaluará contra quiénes corresponde iniciar procesos legales, tanto contra funcionarios como contra empresas involucradas.

La directora de Deportes, Carola Loma, explicó que desde el inicio de la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa se realizó la reapertura de los diferentes escenarios deportivos municipales; sin embargo, el Patinódromo fue la única infraestructura que no pudo ser habilitada debido al deterioro que presentaba.

“El único escenario deportivo que no fue aperturado desde 2021 fue este, porque no fue entregado oficialmente al municipio”, señaló.

Indicó que mediante las acciones legales se buscará recuperar recursos que permitan intervenir el escenario y garantizar mejores condiciones para los deportistas.

Las autoridades municipales señalaron que la recuperación del escenario es necesaria para brindar mejores condiciones a los atletas y garantizar el funcionamiento integral de esta infraestructura deportiva.

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