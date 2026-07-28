Creyeron escapar, pero fueron encontrados en un local: seis presuntos atracadores fueron capturados

Seis presuntos atracadores fueron aprehendidos por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona de Los Lotes, luego de ser identificados como los supuestos autores de un intento de atraco contra un joven en la avenida Radial 13, entre el quinto y sexto anillo de la ciudad de Santa Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00, cuando la víctima regresaba a su vivienda después de su jornada laboral. De acuerdo con el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, el joven fue interceptado por seis personas que se movilizaban en tres motocicletas.

Según el reporte policial, varios de los ocupantes descendieron de las motocicletas con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Al verse acorralado, el joven lanzó sus objetos al interior de un domicilio cercano, lo que frustró el robo.

Tras no lograr su objetivo, los sospechosos huyeron del lugar. Sin embargo, horas más tarde y luego de la denuncia, la Felcc realizó un operativo que permitió ubicarlos en el interior de un local nocturno, donde fueron aprehendidos.

Durante la intervención, la Policía secuestró las tres motocicletas en las que se movilizaban los sospechosos y encontró armas blancas, además de varios objetos que serán sometidos a investigación para determinar si fueron robados en otros hechos delictivos.

“Horas después fueron aprehendidos por particulares en el interior de un local e inmediatamente se constituye en el lugar la Felcc. Como resultado tenemos seis personas aprehendidas y tres motocicletas secuestradas”, informó el coronel David Gómez.

Los seis aprehendidos permanecen bajo investigación mientras las autoridades realizan las actuaciones correspondientes para establecer su posible participación en otros hechos de inseguridad registrados en la capital cruceña.

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