Capturan al presunto autor del atraco a entidad financiera en Santa Cruz: El sospechoso es de nacionalidad extranjera

Efectivos del grupo de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), lograron la captura de un ciudadano extranjero acusado de ser el autor material del atraco armado registrado el pasado lunes 20 de julio en una sucursal bancaria ubicada en la zona de Equipetrol, en la capital cruceña.

De acuerdo con el reporte oficial, tras intensas labores de investigación, revisión de cámaras de seguridad y seguimiento, los agentes policiales ubicaron al sospechoso en un domicilio situado al interior de un condominio en la zona de la avenida Busch, relativamente cerca del lugar del ilícito.

Tras concretar la aprehensión, el sujeto fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hasta instalaciones de la Felcc. El fiscal a cargo del caso confirmó que el aprehendido es de nacionalidad extranjera, aunque de momento no se han revelado mayores detalles sobre su país de origen.

El asalto tuvo lugar en días pasados en una entidad financiera situada entre el segundo y tercer anillo de la avenida San Martín. En aquella ocasión, un sujeto solitario, encapuchado y portando un arma de fuego, ingresó al establecimiento, redujo al guardia de seguridad y realizó disparos intimidatorios para obligar a las cajeras a entregar el dinero de las ventanillas, logrando sustraer menos de 20.000 bolivianos antes de darse a la fuga sin dejar personas heridas.

Las investigaciones preliminares de la Policía Boliviana apuntaban a que el antisocial actuó en solitario. Con la captura del presunto atracador, las autoridades continuarán con las diligencias legales correspondientes para ponerlo a disposición del Ministerio Público y definir su situación jurídica en las próximas horas.

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