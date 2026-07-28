El Ministerio Público informó el inicio de investigación contra el comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Antonio Sokol Saravia, tras una denuncia presentada por el vicepresidente del Estado, Edman Lara Montaño.

De acuerdo con el documento dirigido al juez de turno de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, la denuncia fue registrada con el CUD 201102012605085 y tiene fecha 28 de julio de 2026.

Delitos denunciados

La investigación fue abierta por los presuntos delitos de concusión, uso indebido de influencias, cohecho pasivo, omisión de denuncia, encubrimiento, apología pública de un delito y enriquecimiento ilícito.

Estos tipos penales están contemplados en diferentes artículos del Código Penal y en la Ley N.º 004, según se detalla en el informe de inicio de investigación.

Audios sustentan la denuncia

Según la denuncia, el caso se sustenta en audios en los que el comandante policial habría afirmado conocer la existencia de un grupo de efectivos que presuntamente realizaba cobros irregulares por la asignación de destinos de trabajo.

Además, la denuncia señala que esos mismos efectivos habrían recaudado montos millonarios vinculados al ascenso de oficiales dentro de la institución policial.

Fiscalía de La Paz

El informe fue emitido por el fiscal de materia Guido W. Uruña Quispe, adscrito a la Unidad de Análisis de la Fiscalía Departamental de La Paz.

En el documento, el Ministerio Público comunica formalmente el inicio de la investigación para que se desarrollen las actuaciones correspondientes dentro del proceso.

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