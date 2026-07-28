Incendio de magnitud en el Parque Industrial: Policía descarta heridos, pero evacúa a trabajadores

Un incendio de gran magnitud se registró en una fábrica del Parque Industrial en Santa Cruz, donde la presencia de productos químicos desató momentos de alta tensión entre el personal. Múltiples unidades de auxilio acudieron para controlar las llamas y resguardar a los trabajadores del sector.

Evacuación y cordón de seguridad

El comandante de la Policía de Santa Cruz, Cnel. David Gómez, confirmó que hasta el momento no se reportan víctimas ni lesiones personales tras el oportuno desalojo del predio.

“A través de la Unidad de bomberos hemos acudido a esta fábrica donde se ha constatado que se está llevando a cabo un incendio industrial. De acuerdo a la información preliminar que se tiene son varios solventes, son varios elementos químicos que se estarían quemando en este momento”, explicó el jefe policial.

A pesar del susto inicial, las labores de contención avanzan coordinadamente para evitar que el fuego se expanda a las estructuras adyacentes.

La autoridad policial enfatizó que “por los químicos se podría dar alguna explosión, pero por eso estamos tomando las medidas preventivas para evitar que se puedan evitar lesiones o que el incendio se propague a otros sectores de la fábrica”.

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