¡Atención! Este es el cronograma oficial de pagos de rentas del Senasir para agosto

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dio a conocer de manera oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de julio, el cual se hará efectivo a partir del mes de agosto.

Bajo el lema "¡Tu pensión, nuestro compromiso! Trabajamos para que recibas tu pago de forma segura y oportuna", la institución estableció las siguientes fechas clave para los beneficiarios:

Cronograma de pagos

1 de agosto: Abono en cuenta, correspondiente a los depósitos directos en cuentas bancarias.

3 de agosto: Habilitación del pago en puntos de pago y ventanillas del Banco Unión.

4 de agosto: Inicio del pago a domicilio en las ciudades de La Paz y El Alto.

5 de agosto: Inicio del pago a domicilio en el resto del país.

Las autoridades recomiendan a todas y todos los beneficiarios revisar detalladamente las fechas establecidas para cobrar su renta de forma segura, ordenada y oportuna.

Para mayor información, consultas sobre las modalidades o detalles adicionales, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial: www.senasir.gob.bo, o hacer uso de la aplicación móvil institucional Senasir Móvil.

Este es el cronograma oficial de pagos de rentas del Senasir para agosto

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