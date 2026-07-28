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¡Atención! Este es el cronograma oficial de pagos de rentas del Senasir para agosto

La institución detalló las modalidades y fechas de desembolso para que los rentistas cobren sus beneficios de forma oportuna a través de abonos, ventanillas y entrega a domicilio.

Milen Saavedra

28/07/2026 18:09

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Este es el cronograma oficial de pagos de rentas del Senasir para agosto. Foto de Tima Miroshnichenko en www.pexels.com.
Bolivia

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El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dio a conocer de manera oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de julio, el cual se hará efectivo a partir del mes de agosto.

Bajo el lema "¡Tu pensión, nuestro compromiso! Trabajamos para que recibas tu pago de forma segura y oportuna", la institución estableció las siguientes fechas clave para los beneficiarios:

Cronograma de pagos

  • 1 de agosto: Abono en cuenta, correspondiente a los depósitos directos en cuentas bancarias.

  • 3 de agosto: Habilitación del pago en puntos de pago y ventanillas del Banco Unión.

  • 4 de agosto: Inicio del pago a domicilio en las ciudades de La Paz y El Alto.

  • 5 de agosto: Inicio del pago a domicilio en el resto del país.

Las autoridades recomiendan a todas y todos los beneficiarios revisar detalladamente las fechas establecidas para cobrar su renta de forma segura, ordenada y oportuna.

Para mayor información, consultas sobre las modalidades o detalles adicionales, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial: www.senasir.gob.bo, o hacer uso de la aplicación móvil institucional Senasir Móvil.

Este es el cronograma oficial de pagos de rentas del Senasir para agosto

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