¡Atención! Este es el cronograma oficial de pagos de rentas del Senasir para agosto

La institución detalló las modalidades y fechas de desembolso para que los rentistas cobren sus beneficios de forma oportuna a través de abonos, ventanillas y entrega a domicilio.
28/07/2026 18:09
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El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dio a conocer de manera oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de julio, el cual se hará efectivo a partir del mes de agosto.
Bajo el lema "¡Tu pensión, nuestro compromiso! Trabajamos para que recibas tu pago de forma segura y oportuna", la institución estableció las siguientes fechas clave para los beneficiarios:
Cronograma de pagos
1 de agosto: Abono en cuenta, correspondiente a los depósitos directos en cuentas bancarias.
3 de agosto: Habilitación del pago en puntos de pago y ventanillas del Banco Unión.
4 de agosto: Inicio del pago a domicilio en las ciudades de La Paz y El Alto.
5 de agosto: Inicio del pago a domicilio en el resto del país.
Para mayor información, consultas sobre las modalidades o detalles adicionales, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial: www.senasir.gob.bo, o hacer uso de la aplicación móvil institucional Senasir Móvil.
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