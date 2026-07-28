FAB confirma que la Parada Militar será el 7 de agosto en El Alto

El comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Sergio Lora Araoz, informó que, de acuerdo con las últimas instrucciones, la Parada Militar se realizará el 7 de agosto en la ciudad de El Alto, específicamente en instalaciones de la Primera Brigada Aérea.

La autoridad militar señaló que inicialmente se hablaba de la posibilidad de realizar el acto en Sucre, pero indicó que, según la instrucción más reciente, el evento se desarrollará en el departamento de La Paz.

“De acuerdo a las últimas instrucciones, la Parada Militar va a ser acá en la ciudad de La Paz, en El Alto específicamente, en instalaciones de la Primera Brigada Aérea, el 7 de agosto”, afirmó.

Preparativos en marcha

Lora indicó que ya se realizan los preparativos correspondientes para el acto castrense, entre ellos los ensayos, la organización protocolar y los aspectos logísticos necesarios.

Consultado sobre la cantidad de unidades militares que participarán, el comandante señaló que no tenía el detalle exacto, pero adelantó que asistirán unidades acantonadas en La Paz y también de otras regiones del país.

“No tengo el detalle, pero son todas las unidades que están acantonadas tanto en la ciudad de La Paz como también en el país”, señaló.

Consulta sobre combustible de aviación

Durante el contacto con la prensa, también fue consultado sobre reportes referidos a presuntas dificultades para conseguir gasolina de aviación en el oriente boliviano. Sin embargo, la autoridad no brindó mayores detalles sobre ese tema.

Declaración ante el Ministerio Público

El comandante de la FAB también confirmó que acudió al Ministerio Público para prestar declaración dentro de un caso administrativo.

“Tengo una citación para declarar en un caso administrativo”, indicó brevemente.

Lora no ofreció mayores precisiones sobre el proceso ni sobre los alcances de la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play