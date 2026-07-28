Alarma por incendio estructural en una empresa del Parque Industrial en Santa Cruz

Un incendio de magnitud de tipo estructural se registró la tarde de este martes en una empresa dedicada al rubro de pinturas, ubicada en la zona del Parque Industrial, provocando momentos de gran tensión y zozobra entre los habitantes de los alrededores y trabajadores del lugar.

El siniestro comenzó cerca de las 16:00, generando una enorme columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad. De acuerdo con los testimonios de los vecinos del sector, al interior de las instalaciones afectadas existen diversos insumos altamente inflamables, lo cual ha provocado detonaciones y pequeñas explosiones que incrementan el riesgo en el área.

Ante la gravedad de la situación, varios equipos de Bomberos se desplazaron de inmediato al lugar para realizar labores de control y mitigación del fuego.

Las autoridades bomberiles han emitido una advertencia urgente a la población y a los curiosos para que eviten acercarse al perímetro y desalojen los alrededores por el inminente peligro que representan los materiales combustibles y las condiciones del siniestro. Hasta el momento no se han reportado informes oficiales sobre personas heridas o el alcance total de los daños materiales.

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