Presentan oficialmente Urkupiña 2026 con la meta de lograr el reconocimiento de la Unesco

Este martes 28 de julio se realizó el lanzamiento oficial de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026, en un acto desarrollado en el Patio Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El evento marcó el relanzamiento del compromiso institucional para consolidar a esta gran expresión de fe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y Folklore, informó que actualmente se acompaña la actualización del expediente de postulación ante la Unesco. Se prevé que la candidatura sea evaluada formalmente dentro de la lista representativa en 2027.

Fechas clave del programa central

La festividad, que tiene como escenario principal el municipio de Quillacollo, en el departamento de Cochabamba, contempla los siguientes eventos centrales para este año:

2 de agosto: Entrada Infantil Urkupiñita.

14 de agosto: Gran Entrada Folklórica.

15 de agosto: Misa Central de la festividad.

16 de agosto: Celebraciones tradicionales en honor a la Virgen.

Un espacio de encuentro, fe e integración nacional

Durante la presentación, el viceministro de Culturas, Andrés Zaratti, destacó que Urkupiña representa mucho más que una manifestación religiosa,

"La festividad de Urkupiña es un espacio de encuentro donde la fe, las culturas y la unidad confluyen [...], donde nuestra diversidad no es un factor de división o confrontación, sino más bien es un factor de encuentro, donde nos miramos y nos identificamos a partir de la fe", afirmó.

Asimismo, la autoridad gubernamental subrayó el impacto económico y social de la celebración, señalando que estas expresiones folklóricas dinamizan la economía nacional y contribuyen a superar la polarización en el país mediante un trabajo unificado entre los distintos niveles del Estado.

Por su parte, el Alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, recordó que la festividad es ampliamente conocida como la "Fiesta de la integración nacional":

"Una fiesta que viene de Quillacollo, del Valle central del departamento de Cochabamba, que también es conocida como la tierra de fe y esperanza. Una tierra en la cual nosotros nos sentimos bendecidos, porque ahí tenemos a nuestra madre, la Virgen María de Urkupiña, una virgen milagrosa."

El evento de lanzamiento reunió a destacadas autoridades nacionales y locales, reflejando el carácter interinstitucional de la postulación ante la Unesco: Judith García, Presidenta de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores; José Maldonado, Secretario de la Cámara de Diputados; Daniela Cabrera, Primera Vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Iván Bravo, Rector de la Catedral Metropolitana de La Paz; Luis Santa Cruz, Alcalde de Quillacollo; René Valdés, Presidente de la Asociación de Fraternidades Folklóricas "Virgen de Urkupiña"; Rodolfo Salinas, Director Ejecutivo de Conoce Bolivia; y Andrés Zaratti, Viceministro de Culturas.

El expediente técnico en proceso de actualización ante la Unesco detalla minuciosamente los rituales, las prácticas devocionales y las expresiones de reciprocidad que reafirman el valor cultural e inmaterial de la Festividad de Urkupiña para Bolivia y el mundo.

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