Liberan a dos cóndores andinos en Torotoro tras ser rescatados y rehabilitados

Dos cóndores andinos, identificados como José Juan y Beatriz, fueron liberados en la comunidad de Vila Q’asa, en el municipio de Torotoro, departamento de Potosí, tras ser rescatados y sometidos a un proceso de recuperación.

Las aves habían sido rescatadas en junio y, durante las últimas semanas, recibieron atención y rehabilitación en Cochabamba hasta encontrarse en condiciones de volver a su hábitat natural.

Levantaron vuelo nuevamente

La liberación marcó el retorno de ambos ejemplares a su entorno natural. José Juan y Beatriz levantaron vuelo nuevamente en una zona considerada parte de su hábitat, como resultado del trabajo coordinado entre diferentes instituciones.

El acto fue acompañado por autoridades y entidades vinculadas a la protección de la fauna silvestre y las áreas protegidas.

Instituciones participaron en la liberación

En la actividad participaron representantes de la Gobernación de Cochabamba, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma), la Alcaldía de Torotoro, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba (ALDC) y otras instituciones.

La presencia de estas entidades permitió concretar el proceso de reinserción de los cóndores andinos, una especie emblemática de la región andina.

Mira la programación en Red Uno Play