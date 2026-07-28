Lara pide apartar a Mirko Sokol del Comando mientras dure la investigación

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño, informó que concluyó su declaración informativa ante el Ministerio Público en calidad de denunciante dentro del proceso abierto contra el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol Saravia.

Lara indicó que la denuncia fue presentada a partir de audios difundidos en redes sociales y medios de comunicación, en los que, según afirmó, Sokol habría reconocido conocer hechos irregulares dentro de la institución policial.

“El comandante general hoy día, en una entrevista con Panamericana, ha aceptado que son audios que le pertenecen”, señaló Lara.

Pide que sea apartado del cargo

El vicepresidente sostuvo que también presentó una denuncia por la vía disciplinaria y afirmó que, conforme al procedimiento policial, cuando un efectivo es denunciado ante la Dirección Departamental de Personal debe ser puesto a disposición de la Fiscalía Policial y separado de sus funciones mientras dure la investigación.

En ese sentido, Lara pidió que Sokol sea apartado de la Comandancia General de la Policía.

“Sokol debería ser apartado mientras dure la etapa investigativa. Esperemos que así sea y que no lo estén protegiendo”, manifestó.

Según Lara, mientras avance la investigación debería asumir el subcomandante general o una nueva autoridad designada por el presidente.

Denuncia presunta red dentro de la Policía

Lara afirmó que el caso apunta a la existencia de un grupo de oficiales denominado presuntamente “Golden Boys”, al que vinculó con cobros irregulares por destinos y ascensos dentro de la Policía.

De acuerdo con el vicepresidente, ese grupo estaría conformado por siete oficiales y tendría fortunas “difíciles de justificar”.

“Los Golden Boys se los tiene que convocar. Hemos dado los nombres a los que hemos podido acceder”, afirmó.

Cuestiona cobros por destinos y ascensos

Lara aseguró que dentro de la institución policial se habrían negociado cambios de destino y ascensos, y pidió que el Ministerio Público investigue el patrimonio de los oficiales mencionados.

También afirmó que se debe revisar cómo se habrían recaudado montos millonarios dentro de la Policía.

“Tendrá que explicar cómo es que se recauda de 4 a 5 millones de dólares por cambios de destino en un año”, señaló.

El vicepresidente sostuvo que, si un policía con ingresos regulares aparece con bienes de alto valor, la Fiscalía debe investigar el origen de ese patrimonio.

Ascensos policiales bajo observación

Lara también se refirió al proceso de ascensos en la Policía y cuestionó que, según dijo, se habría solicitado una lista de 20 coroneles, pero solo se remitieron cuatro nombres.

Afirmó que los ascensos deben beneficiar a quienes hicieron carrera, tienen méritos y vocación de servicio, y no a personas cercanas a determinadas autoridades.

“Se compran los ascensos y esperemos que esta vez en la Asamblea se haga lo correcto”, sostuvo.

Plantea reestructurar la Policía

El vicepresidente anunció que trabaja en un proyecto de ley para impulsar una reestructuración de la Policía Boliviana.

Según Lara, la reforma debe alcanzar desde los institutos de formación hasta las unidades encargadas de seguridad ciudadana e investigación de delitos.

“La Policía tiene que ser reestructurada. Ustedes como población merecen una Policía que cuide al pueblo”, afirmó.

Pide que Sokol declare y colabore

Lara pidió que el comandante policial acuda ante el Ministerio Público, brinde información y no se acoja al silencio, aunque reconoció que esa es una posibilidad legal.

“Él como miembro de la Policía debe hablar la verdad y debe colaborar”, señaló.

El vicepresidente insistió en que, si una autoridad conoce hechos de corrupción y no los denuncia, debe ser investigada por una presunta omisión o encubrimiento.

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