Esto reveló el municipio cruceño acerca de la investigación a 'Pimpo' Hurtado

Las autoridades municipales de Santa Cruz expusieron avances respecto a la investigación contra el dirigente sindical 'Pimpo' Hurtado tras las recientes medidas de presión en el sector. Estas indagaciones tomaron impulso luego de que la Dirección Departamental del Trabajo y el municipio declararan ilegal el paro de tres días por incumplir los procedimientos de la Ley General del Trabajo.

Presunta red familiar y coacción a los funcionarios

Dentro de los hallazgos preliminares, la fiscalización edil detectó la existencia de una red con presuntos nexos familiares operando dentro del sistema de salud local. Asimismo indicaron que diversos funcionarios denunciaron haber sufrido presiones por parte de la dirigencia para acatar la suspensión de actividades en contra de su voluntad laboral.

Sobre estas irregularidades, el concejal José Hugo Antelo argumentó que "vamos a avanzar por la vía administrativa para verificar si existe el presunto nepotismo, tomar las acciones administrativas que corresponden para hacer las destituciones que corresponden".

Sumado a la presunta coacción, Antelo indicó que los trabajadores reportaron cobros de aportes sindicales de los cuales no se ha rendido cuentas durante años, lo que abre la puerta a investigaciones por posible enriquecimiento.

Acciones legales hasta las últimas consecuencias

Ante este escenario, la administración municipal prevé iniciar acciones penales si se configuran delitos formalmente tipificados por la legislación vigente. En este sentido, las autoridades reafirmaron su compromiso de llegar hasta el fondo del caso para resguardar la atención médica y los derechos laborales de la población cruceña.

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