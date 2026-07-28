Comisión de Diputados niega que aprehensión de Medinaceli sea por su informe

La presidenta de la Comisión Especial de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, Ximena Arispe, aclaró que la aprehensión del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli no es consecuencia directa del informe presentado por esa instancia legislativa sobre el caso de la denominada gasolina desestabilizada.

Arispe explicó que el documento elaborado por la comisión aún no tiene valor legal pleno, debido a que debe ser considerado previamente en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados.

“Esta es una aprehensión que realiza el trabajo investigativo la Fiscalía, no así el informe de la comisión”, señaló.

Fiscalía lleva adelante la investigación

La legisladora indicó que la detención del exministro sigue su curso dentro de una investigación del Ministerio Público, a partir de una denuncia presentada por una parlamentaria de la bancada de Libre.

Lissa Claros recuerda denuncia

La diputada Lissa Claros, de la Alianza Libre, recordó que fue ella quien presentó la denuncia contra Mauricio Medinaceli por el caso de la gasolina desestabilizada.

“Vamos a continuar con el mismo compromiso hasta lograr que todos los responsables de este caso sin precedentes históricos en nuestro país no queden en la impunidad”, manifestó.

Piden investigar a otras autoridades

Por su parte, la senadora de Súmate, Claudia Mallón, señaló que existen otras exautoridades que también deberían ser investigadas dentro del caso.

“¿Qué fue de Dorgathen? Lo veíamos paseando por Brasil y a estas alturas todavía no se ha activado el sello rojo de Interpol. ¿Qué fue de Yusef Akly? ¿Acaso hay encubrimiento? ¿Acaso hay privilegios?”, cuestionó.

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