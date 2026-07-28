Autoridades evalúan uso de espuma para sofocar voraz incendio en el Parque Industrial

El alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, informó sobre las acciones inmediatas implementadas junto a la Policía para sofocar el siniestro en el complejo industrial. En este sentido, detalló que diversas unidades de auxilio y de la Guardia Municipal acudieron al lugar para instalar un cordón de seguridad que proteja a los transeúntes y vecinos del sector, de acuerdo a lo comunicado por las autoridades municipales.

Uso de espuma especializada

Durante la evaluación de la contingencia, la autoridad edil remarcó la necesidad de aplicar métodos de extinción específicos debido a la naturaleza de los materiales inflamables.

“Hay un tema de que, al ser productos químicos, el agua no es la solución, se necesita espuma y se está consiguiendo la espuma para combatir el incendio. Es muy temprano todavía para tener un informe de causas o de algún otro tipo”, puntualizó Saavedra.

El despliegue permitió resguardar a los trabajadores y evacuar la instalación afectada antes de que el fuego comprometiera la integridad de los trabajadores.

“La prioridad era que no hayan heridos y lo segundo era combatir las llamas”, afirmó el alcalde tras confirmar que el personal médico del Sisme se encuentra en apronte.

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