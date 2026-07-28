TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Autoridades evalúan uso de espuma para sofocar voraz incendio en el Parque Industrial

Autoridades priorizan la integridad física de la población y buscan insumos especializados para mitigar el riesgo de los químicos.

Ximena Rodriguez

28/07/2026 19:34

Agregar Reduno en
Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, informó sobre las acciones inmediatas implementadas junto a la Policía para sofocar el siniestro en el complejo industrial. En este sentido, detalló que diversas unidades de auxilio y de la Guardia Municipal acudieron al lugar para instalar un cordón de seguridad que proteja a los transeúntes y vecinos del sector, de acuerdo a lo comunicado por las autoridades municipales.

Uso de espuma especializada

Durante la evaluación de la contingencia, la autoridad edil remarcó la necesidad de aplicar métodos de extinción específicos debido a la naturaleza de los materiales inflamables.

“Hay un tema de que, al ser productos químicos, el agua no es la solución, se necesita espuma y se está consiguiendo la espuma para combatir el incendio. Es muy temprano todavía para tener un informe de causas o de algún otro tipo”, puntualizó Saavedra.

El despliegue permitió resguardar a los trabajadores y evacuar la instalación afectada antes de que el fuego comprometiera la integridad de los trabajadores.

“La prioridad era que no hayan heridos y lo segundo era combatir las llamas”, afirmó el alcalde tras confirmar que el personal médico del Sisme se encuentra en apronte.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD