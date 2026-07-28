Atención jubilados: la Gestora confirma el calendario de pagos de pensiones para todo el 2026

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo formalizó la publicación del cronograma completo para el pago de pensiones correspondiente a la segunda mitad del presente año. El desembolso enfocado en los aportes del mes de julio estará disponible de manera efectiva en todo el territorio nacional a partir de este 1 de agosto.

Para posibilitar un cobro ágil y seguro, la institución mantiene habilitadas más de 40 entidades financieras distribuidas en diversos puntos del país. Esta amplia red de atención busca descentralizar la afluencia de usuarios y facilitar que miles de beneficiarios acudan a la sucursal bancaria de su preferencia.

De acuerdo al esquema presentado, los recursos de agosto se pagarán el 1 de septiembre, mientras que las prestaciones de septiembre estarán listas el 1 de octubre. Por su parte, el cobro asignado al mes de octubre se efectivizará el 3 de noviembre para continuar con la programación regular del sistema previsional.

Cierre de año y pago del aguinaldo

La planificación económica incluye la cancelación conjunta de los montos correspondientes a noviembre y el beneficio del aguinaldo, ambos fijados para el 1 de diciembre. Finalmente, los jubilados recibirán lo correspondiente al mes de diciembre el 2 de enero de 2027, garantizando así la cobertura ininterrumpida de sus haberes.

Las fechas establecidas responden a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 0822, el cual norma el abono de rentas entre el primer día y el séptimo del mes siguiente. Asimismo, la población beneficiaria dispone de la línea de consulta telefónica: 800101610 y plataformas digitales oficiales para resolver cualquier duda sobre este proceso de cobro.

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