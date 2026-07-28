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Atención jubilados: la Gestora confirma el calendario de pagos de pensiones para todo el 2026

Los beneficiarios del sistema público podrán planificar sus cobros mensuales y el aguinaldo anual bajo las normativas legales vigentes que regulan el sector social.

Ximena Rodriguez

28/07/2026 17:43

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Gestora confirma las fechas fijadas para los pagos correspondientes a los meses restantes del año.
Bolivia

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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo formalizó la publicación del cronograma completo para el pago de pensiones correspondiente a la segunda mitad del presente año. El desembolso enfocado en los aportes del mes de julio estará disponible de manera efectiva en todo el territorio nacional a partir de este 1 de agosto.

Para posibilitar un cobro ágil y seguro, la institución mantiene habilitadas más de 40 entidades financieras distribuidas en diversos puntos del país. Esta amplia red de atención busca descentralizar la afluencia de usuarios y facilitar que miles de beneficiarios acudan a la sucursal bancaria de su preferencia.

De acuerdo al esquema presentado, los recursos de agosto se pagarán el 1 de septiembre, mientras que las prestaciones de septiembre estarán listas el 1 de octubre. Por su parte, el cobro asignado al mes de octubre se efectivizará el 3 de noviembre para continuar con la programación regular del sistema previsional.

Cierre de año y pago del aguinaldo

La planificación económica incluye la cancelación conjunta de los montos correspondientes a noviembre y el beneficio del aguinaldo, ambos fijados para el 1 de diciembre. Finalmente, los jubilados recibirán lo correspondiente al mes de diciembre el 2 de enero de 2027, garantizando así la cobertura ininterrumpida de sus haberes.

Las fechas establecidas responden a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 0822, el cual norma el abono de rentas entre el primer día y el séptimo del mes siguiente. Asimismo, la población beneficiaria dispone de la línea de consulta telefónica: 800101610 y plataformas digitales oficiales para resolver cualquier duda sobre este proceso de cobro.

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