Silver FIT, de la cabaña Trébol, fue reconocido como el ejemplar más pesado de la Fexposiv 2026 tras registrar un peso de 1.220 kilogramos. El toro de la raza Nelore, de apenas 26 meses de edad, se convirtió en uno de los principales atractivos de la muestra ferial.

El segundo lugar también quedó en manos de un ejemplar Nelore. Se trata de Tanak FIT, que alcanzó los 1.100 kilogramos con 29 meses de edad.

Carmelo Arteaga, representante de la cabaña Trébol, destacó que este reconocimiento reafirma el potencial genético de sus animales y el liderazgo de la raza Nelore en este tipo de competencias.

“La raza Nelore nuevamente se corona con este galardón siendo el animal más pesado. Este ejemplar es netamente genético de la cabaña Trébol”, señaló.

Asimismo, indicó que Silver FIT es el actual ganador del premio al ejemplar más pesado de la Fexposiv 2026 y resaltó que, con solo 26 meses, alcanzó un peso de 1.220 kilogramos, consolidándose como uno de los toros más destacados de la exposición.



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