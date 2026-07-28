Transportistas denuncian que repuestos y mantenimiento golpean sus bolsillos

A un mes de la implementación del régimen de tipo de cambio flexible, diferentes sectores reportan un incremento sostenido en el precio de los productos importados y alertan sobre el impacto que tiene la cotización del dólar en la economía.

Repuestos incrementaron en un 40%

Los transportistas aseguran que el costo de los repuestos, llantas y servicios de mantenimiento aumentó considerablemente en las últimas semanas, debido a la constante fluctuación del tipo de cambio.

“Antes una pastilla de freno costaba Bs 70 y ahora cuesta entre Bs 120 y Bs 130. Todo está de subida”, relató uno de los choferes consultados.

Según el sector, algunas piezas de mayor demanda, como pastillas de freno, amortiguadores y componentes de suspensión, registran incrementos de hasta el 40% respecto a sus precios de hace algunos años, mientras que el mantenimiento de un vehículo de transporte público llega a costar hasta un 80% más.

Dólar flexible y su inestabilidad cambiaria

Los gremiales también expresaron su preocupación por la volatilidad del dólar y anunciaron que definirán en un ampliado nacional una marcha masiva para exigir medidas que estabilicen el mercado.

De acuerdo con el reporte, al cumplirse el primer mes del nuevo régimen cambiario, la cotización del dólar flexible registró un incremento de 1,81 bolivianos, equivalente a una subida del 18,6% desde la entrada en vigencia de la medida.

Especialistas consideran que el tipo de cambio flexible requiere estar acompañado por otras políticas económicas que permitan equilibrar las importaciones y exportaciones, mientras que el sector importador pidió al Gobierno acciones para reducir la incertidumbre y frenar la especulación en el mercado.

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