¿Alcanzan las reservas para sostener el nuevo dólar? Esto dice un economista

El economista Fernando Romero afirmó que, si bien el nivel actual de las Reservas Internacionales Netas (RIN) permite iniciar el nuevo régimen de tipo de cambio flexible, todavía no es suficiente para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Según explicó, la estabilidad cambiaria dependerá principalmente de la capacidad del país para generar más dólares mediante exportaciones, inversión y financiamiento externo.

Mencionó que, al 17 de julio de 2026, las RIN alcanzaban los 3.659 millones de dólares, pero solo 606 millones corresponden a divisas de libre disponibilidad, mientras que 2.985 millones están invertidos en oro, equivalente a más del 80 % del total.

A su juicio, esta composición limita la capacidad del Banco Central para intervenir de manera cotidiana en el mercado cambiario cuando aumenta la demanda de dólares.

Asimismo, señaló que la depreciación del tipo de cambio oficial flexible, que pasó de Bs 9,73 por dólar el 29 de junio a Bs 11,54 el 28 de julio, refleja que persiste un desequilibrio entre la oferta y la demanda de divisas.

Pago de la deuda externa reduce la liquidez de dólares

El economista indicó que el pago de más de 1.020 millones de dólares por amortización de la deuda externa durante el primer semestre de 2026, además de intereses y comisiones, significó una importante salida de divisas del país.

Explicó que estos recursos reducen la cantidad de dólares disponibles en la economía y limitan la capacidad del Banco Central para atender la demanda de divisas, especialmente en un contexto en el que las reservas líquidas son reducidas.

Añadió que la menor exportación de gas natural, la disminución de la inversión extranjera y la elevada demanda de dólares por parte del sector privado incrementan la presión sobre el mercado cambiario.

Recuperar la confianza es clave para estabilizar el dólar

Romero sostuvo que la primera condición para reducir la presión sobre el tipo de cambio es recuperar la confianza de los agentes económicos mediante un programa integral de estabilización macroeconómica.

Entre las medidas que consideró necesarias mencionó la reducción gradual del déficit fiscal, el fortalecimiento de la credibilidad de la política económica, el impulso a la inversión privada y el incremento de las exportaciones para aumentar el ingreso de divisas.

Respecto a un eventual financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 2.800 millones de dólares, afirmó que fortalecería las reservas, mejoraría la disponibilidad de divisas y reduciría la incertidumbre cambiaria. No obstante, aclaró que el crédito, por sí solo, no resolverá el problema estructural si no está acompañado por reformas económicas.

Tres medidas para fortalecer el régimen flexible

El economista planteó tres acciones prioritarias para garantizar la sostenibilidad del nuevo régimen cambiario:

Implementar un programa creíble de estabilización fiscal y monetaria para reducir el déficit y fortalecer la confianza. Incrementar la oferta de dólares mediante mayores exportaciones, inversión privada y seguridad jurídica para atraer capitales. Fortalecer las Reservas Internacionales Netas, aumentando la proporción de divisas líquidas y mejorando su composición mediante financiamiento externo y una administración más eficiente de los activos.

Romero concluyó que una reserva internacional sólida y una mayor generación permanente de divisas serán determinantes para respaldar el régimen de tipo de cambio flexible y recuperar la confianza en la economía boliviana.

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