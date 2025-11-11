TEMAS DE HOY:
Economía

¡Bajó! Después de más de un año, el dólar paralelo se cotiza por debajo de los Bs 10

¡Atención! En esta jornada se registran variaciones en el dólar paralelo, de acuerdo con plataformas digitales.

Silvia Sanchez

11/11/2025 12:58

Bolivia

Según datos emitidos este martes 11 de noviembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.91 (BOB), y un precio de compra de 9.97 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de jueves sufrió variaciones y una baja, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta 10.17 (BOB) y hoy registra 9.91 (BOB).

En tanto el precio para la compra se registró la pasada jornada en 10.20 (BOB) y en esta jornada registra la cifra de 9.97 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este martes una variación, ya que a la compra se registra en 9.95 (BOB), y 9.90 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

 

