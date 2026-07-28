Falta de diésel afecta al sector porcino: producción cae 20% y advierten subida del precio de la carne

La escasez de diésel continúa afectando al sector productivo. Los porcicultores aseguraron este martes que la falta de combustible provocó una reducción del 20% en la producción de carne de cerdo y advirtieron que los precios seguirán aumentando en los mercados.

Henry Chávez, gerente de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor), explicó que el sector producía cerca de 100.000 cerdos al mes, pero la cifra disminuyó debido a que el alimento para los animales no puede ser transportado con normalidad hasta las granjas.

“Nosotros producimos casi cien mil animales mensuales. La producción se nos ha reducido en un 20%, porque no podemos transportar los alimentos a tiempo”, afirmó.

Chávez señaló que la crisis también afecta la comercialización, ya que los compradores no logran llegar a las granjas porque permanecen durante varios días haciendo fila en los surtidores para conseguir diésel.

“De verdad que estamos prácticamente ya en la quiebra. Nuestros compradores no pueden llegar a las granjas porque están una semana clavados en los surtidores”, manifestó.

El representante del sector indicó que la situación ya provocó el cierre de varias granjas y recordó que, además de la crisis por el combustible, los bloqueos ocasionaron pérdidas estimadas en Bs 80 millones.

Los porcicultores alertaron que la menor oferta de carne, sumada al incremento en los costos de producción, terminará reflejándose en los precios para los consumidores.

“Es un desastre lo que está sucediendo y la poca carne que hay va a ser a precios elevados. El precio de la carne ya está subiendo y va a seguir subiendo porque no podemos seguir sosteniendo nuestros costos de producción, con el incremento de la materia prima, el precio del maíz, los costos de importación y el tipo de cambio del dólar”, concluyó Chávez.

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