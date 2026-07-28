Mauricio Medinaceli concluye su declaración y es trasladado hasta la Felcc

El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli concluyó su declaración informativa ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción y fue trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La exautoridad permaneció varias horas en instalaciones del Ministerio Público, donde prestó declaración dentro de la investigación por el caso denominado gasolina desestabilizada.

Salió sin declarar ante la prensa

A su salida, Medinaceli evitó responder las consultas de los medios de comunicación sobre su situación jurídica y los cargos que se investigan en su contra.

Pese a las preguntas de los periodistas, el exministro abordó un vehículo sin emitir ninguna declaración.

Investigación por gasolina desestabilizada

De acuerdo con el reporte, el caso por el cual fue citado está relacionado con presuntos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, en el marco de las investigaciones por la importación y control de la denominada gasolina desestabilizada.

Tras su declaración, se prevé que en las próximas horas se conozca la imputación formal y el procedimiento correspondiente, que podría derivar en una audiencia de medidas cautelares.

Pasará la noche en dependencias policiales

El reporte periodístico señaló que Medinaceli fue conducido a celdas de la Felcc, donde se presume que pasará la noche mientras continúa el trámite fiscal.

Al momento de su salida, no se observó con claridad la presencia de su defensa legal, por lo que se anunció que se indagará quién asumirá su patrocinio jurídico.

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