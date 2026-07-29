Viento y químicos dificultan apagar el fuego voraz en el Parque Industrial

Tras varias horas de un voraz siniestro, las ráfagas de viento y la abundancia de material altamente inflamable han complicado severamente las labores para sofocar el fuego en el Parque Industrial. Las unidades de emergencia y bomberos voluntarios continúan multiplicando esfuerzos en el lugar para evitar que las llamas se propaguen a terrenos vecinos.

Evaluación del municipio y químicos

El alcalde Manuel Saavedra estuvo en la zona y remarcó las complejas características del combate técnico a través de las brigadas de auxilio.

“Hay un tema de que, al ser productos químicos, el agua no es la solución, se necesita espuma y se está consiguiendo la espuma para combatir el incendio. Es muy temprano todavía para tener un informe de causas o de algún otro tipo”, afirmó la autoridad edil.

Por su parte, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Cnel. David Gómez, confirmó que el cordón de seguridad se mantiene activo para proteger a los transeúntes y facilitar el trabajo especializado.

“Por los químicos se podría dar alguna explosión, pero por eso estamos tomando las medidas preventivas para evitar que se puedan evitar lesiones o que el incendio se propague a otros sectores de la fábrica”, aseveró el jefe policial.

Angustia y evacuación de obreros

La oportuna evacuación del recinto permitió poner a salvo a todos los trabajadores antes de que la columna de humo y el calor extremo se intensificaran. No obstante, los empleados expresaron profunda angustia por la gran cantidad de pinturas y solventes almacenados en la planta, los cuales continúan alimentando las llamas.

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