Un operativo coordinado entre el grupo DACI, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), y el Ministerio Público concluyó con la aprehensión del principal sospechoso de haber perpetrado un atraco a una entidad financiera en la zona de Equipetrol. De acuerdo a las autoridades, tras la recolección de indicios y el avance de las diligencias, todos los actos investigativos apuntan de forma directa hacia este individuo, quien permanece bajo custodia en celdas policiales.

Evidencias halladas en las investigaciones

Las labores de inteligencia permitieron dar con la ubicación del acusado y secuestrar elementos de convicción para esclarecer el hecho.

Según precisaron desde la Fiscalía: “Hicieron los desdoblamientos correspondientes y se pudo identificar a esta persona, que todos han visto que ingresa protegiéndose la identidad”, añadiendo además que “el arma de fuego ya fue encontrada con el que disparó” y que “algunas prendas de vestir también han sido secuestradas, las que utilizó en el momento del hecho”.

El rastreo técnico mediante cámaras de vigilancia fue determinante para corroborar la identidad del sujeto a partir de sus rasgos físicos y constantes desplazamientos.

Al respecto, el representante del Ministerio Público detalló: “Además de ello, ya habíamos identificado que esta persona inclusive tenía tatuajes en ambos brazos, algunas facciones de la cara, porque se hizo un recorrido y un seguimiento de todas las cámaras de seguridad hasta llegar a identificar el lugar exacto, dónde fue, dónde paró y dónde vivía inclusive; es más, recién se había trasladado de un lugar de vivienda a otro, más propiamente, hasta ayer vivía en un lugar, y hoy ya en otro lugar diferente”.

Por su parte, el comandante policial Cnel. David Gómez informó acerca de la captura de Rodrigo Alejandro C. G., quien confesó el delito motivado por deudas urgentes tras hallarse en su poder mil bolivianos y el arma usada. En este sentido, Gómez señaló que "este sujeto, mencionó, que el dinero lo habría pagado de manera inmediata, porque tiene varias deudas que cumplir además de que por desesperación cometió este lamentable hecho tipificado como robo agravado".

Cooperación e investigación con Chile

Aunque el imputado no registra antecedentes en Bolivia, la policía halló tres pasaportes y varias cédulas de distintas nacionalidades entre sus pertenencias. Al respecto, la autoridad policial concluyó que "estamos realizando en este momento un intercambio de información con nuestros similares de Chile, y también se están enviando los datos de este sujeto a la Interpol para que nosotros podamos establecer si tiene algún tipo de relación, o si sería miembro de algún grupo u organización de carácter delincuencial".

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