El Alto: Desarticulan banda criminal tras atraco a una vivienda

La Policía intervino y desarticuló una presunta banda criminal en la ciudad de El Alto, luego de un atraco registrado durante la mañana de este lunes en un domicilio particular.

El comandante policial, coronel Rojas, informó que los involucrados habrían ingresado a una vivienda utilizando violencia y amenazas con armas de fuego para sustraer una suma de dinero.

“El día de hoy en horas de la mañana se ha producido un atraco. Han ingresado a un domicilio, mediante el uso de la violencia, amenazando con armas de fuego, y se han apoderado de un monto de dinero”, señaló.

Seis personas aprehendidas

Durante el operativo fueron aprehendidas seis personas, cinco hombres y una mujer. Según el reporte policial, todos los aprehendidos cuentan con antecedentes por distintos delitos.

“Todas absolutamente tienen antecedentes por 1008, robo agravado, hurtos, amenazas, posesión ilegal de armas de fuego y otros”, indicó el jefe policial.

La Policía sostiene que se trata de una organización criminal que operaba en la urbe alteña y que incluso tendría planificado cometer otro atraco este martes.

Hallan dinero y elementos para falsificación

En el lugar intervenido, los efectivos encontraron aproximadamente Bs 200.000, monto que está siendo verificado por personal de Escena del Crimen.

El coronel Rojas explicó que, de manera preliminar, el dinero aparenta ser de curso legal y podría estar vinculado al atraco cometido durante la jornada.

Además, la Policía encontró papeles con numeración impresa, tinta y planchas que presuntamente servirían para falsificar moneda nacional.

Armas, placas y otros objetos

Entre los indicios secuestrados también se hallaron dos armas de fuego. Una de ellas sería aparentemente de aire comprimido y la otra podría ser real, por lo que serán enviadas a laboratorio para su peritaje.

También se encontraron placas policiales, un bastón y agentes químicos. Según la Policía, estos elementos podrían estar relacionados con denuncias sobre falsas autoridades que interceptaban a personas en la ciudad.

“Lamentablemente hay personas extranjeras y nacionales que están siendo intervenidas por las denominadas falsas autoridades”, señaló Rojas.

Vehículo bajo investigación

La Policía también secuestró un vehículo que, según información preliminar, habría sido utilizado en otros robos registrados en febrero y abril en El Alto.

Personal de Diprove llegó al lugar para realizar la verificación correspondiente y establecer la procedencia del motorizado.

Piden a víctimas reconocer a los aprehendidos

El comandante policial pidió a las personas que reconozcan a los aprehendidos acudir a la Felcc para aportar mayores elementos a la investigación.

La Policía continuará con las pericias sobre el dinero, las armas, el vehículo y los objetos secuestrados, con el objetivo de ampliar el proceso contra los implicados.

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