Álvaro Ríos advierte que YPFB requiere una "cirugía mayor" para evitar una crisis

El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) atraviesa una situación crítica y advirtió que la empresa estatal necesita una reestructuración profunda para evitar que la crisis del sector energético continúe agravándose.

Ríos lamentó la situación que atraviesan personas investigadas en el marco de los recientes casos relacionados con la estatal petrolera y consideró que las responsabilidades deben determinarse respetando el debido proceso.

"Es una pena, gente que conocemos, gente de bien. Creo que su gran error es no haber sabido exactamente dónde se metían. Ahora hay una investigación, ojalá sea certera, y lo que más pido es no meter a la cárcel así por meter, sino juzgar antes de denigrar a la gente", manifestó.

El analista sostuvo que el actual Gobierno llegó a la administración del país sin un diagnóstico preciso de la realidad del sector energético, lo que, a su criterio, ha dificultado la toma de decisiones.

"Creo que el Gobierno de Rodrigo Paz llegó al Gobierno y no tenía un diagnóstico claro de la situación en la que se encontraba el sector energético y también YPFB", indicó.

Ríos aseguró que la empresa estatal enfrenta problemas financieros, operativos y administrativos que comprometen su funcionamiento. Asimismo, señaló que existe una percepción equivocada sobre la situación económica de la petrolera estatal.

"La mayoría de los bolivianos cree que YPFB está llena de plata, pero está llena de empleados, de equipos que no funcionan, con refinerías que operan sin capacidad y sin recursos. Es una empresa que básicamente importa combustible a nombre de los bolivianos y, aun así, nos desabastece", sostuvo.

Finalmente, el experto atribuyó la actual crisis a decisiones adoptadas durante anteriores administraciones y remarcó que son necesarias reformas estructurales.

"El problema es YPFB y la política energética que fue manejada en anteriores gobiernos. Esto es una herencia de lo que estamos viviendo, pero si no le hacemos cirugía mayor, si no tomamos acciones concretas, la situación va a empeorar", concluyó.

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