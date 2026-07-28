El Gobierno nacional advirtió que el fenómeno climático del 'Súper Niño' ya comenzó a generar efectos en Sudamérica y tendrá un importante impacto en Bolivia.

El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad y de Gestión y Desarrollo Forestal, Ernesto Ávila, informó que la primera etapa del fenómeno estará caracterizada por una intensa sequía que se prolongará hasta los primeros días de octubre, incrementando el riesgo de incendios forestales en gran parte del país.

"El fenómeno de Super Niño es una realidad absolutamente contrastable que ya está generando problemas climáticos en diferentes partes del planeta, eso nos obliga a estar preparados y a tomar previsiones de manera oportuna y responsable", afirmó en entrevista al canal estatal.

Ávila explicó en contacto con medio estatales que la ausencia de precipitaciones afectará tanto al oriente como al occidente del país. Mientras en el altiplano la sequía repercutirá en la producción agrícola y la crianza de ganado, en el oriente aumentará considerablemente el riesgo de incendios forestales.

"El primer impacto del Súper Niño es la sequía, en el oriente tiene un agravante, que es la posibilidad de que se generen incendios forestales", sostuvo.

A partir de octubre se prevén lluvias intensas e inundaciones

El viceministro señaló que el comportamiento climático cambiará a partir de octubre, cuando se espera el ingreso de lluvias intensas, principalmente en el norte del país, los Llanos de Moxos, el norte y este de Santa Cruz, además de los valles mesotérmicos y los valles del sur, como Tarija.

"Es muy probable que se inicie un proceso de lluvias muy intensas. La consecuencia del exceso de lluvia ya son las inundaciones, los desbordes de ríos, los cortes de carreteras y dificultades de tránsito", explicó.

La autoridad aseguró que el Gobierno trabaja en acciones preventivas para reducir el impacto de estos eventos extremos.

"De negligencia no vamos a pecar", enfatizó al referirse a las medidas que se ejecutan para enfrentar la temporada crítica.

Gobierno activa un plan nacional de prevención

Ávila informó que el Ejecutivo puso en marcha un Plan Nacional de Prevención de Incendios, el cual articula el trabajo entre el nivel central, gobernaciones, municipios y organismos de cooperación internacional.

Mencionó que se distribuyen mochilas forestales, apagafuegos, botas, vestimenta especializada, colirios y otros equipos para fortalecer la capacidad de respuesta de las brigadas.

"Hemos preparado un Plan Nacional de Prevención de Incendios. Nunca va a ser suficiente porque no sabemos la magnitud que van a tener los incendios, pero estamos trabajando para que no sean de la magnitud de gestiones pasadas", manifestó.

Buscan imágenes satelitales en tiempo real

El viceministro de Medio Ambiente comentó que uno de los principales desafíos es contar con información inmediata para detectar focos de calor.

Actualmente, Bolivia recibe imágenes satelitales con un retraso de entre seis y doce horas, por lo que se realizan gestiones con la Unión Europea para acceder al sistema satelital Copernicus.

"Las imágenes satelitales son fundamentales, las que recibimos hoy no son en tiempo real y eso nos pone en desventaja", señaló.

Piden evitar quemas y denunciar incendios

Finalmente, el viceministro exhortó a la población a cumplir la pausa ambiental vigente, evitar chaqueos y quemas, además de reportar inmediatamente cualquier foco de incendio.

"Más del 90% de los incendios en nuestro país son provocados por la mano del hombre", precisó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía no intentar combatir los incendios sin el equipo adecuado. "Limítense a la denuncia, no se conviertan en actores para apagar un incendio porque eso requiere capacidades, logística y técnica".

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