Bomberos rescatan a una vaca que cayó a un pozo ciego de cuatro metros

Una vaca fue rescatada este martes por personal de Bomberos luego de caer a un pozo ciego de aproximadamente cuatro metros de profundidad. El operativo contó con el apoyo de vecinos de la zona.

Tras recibir la alerta, una unidad especializada en rescate acudió al lugar para atender la emergencia. Después de varios minutos de trabajo coordinado, los rescatistas lograron sacar a la vaca, que presentaba algunas lesiones menores producto de la caída.

"Se logró sacarlo del pozo que aproximadamente tenía cuatro metros de profundidad. Ya se lo sacó, se encuentra con unas pequeñas lesiones, pero ya está a salvo en inmediaciones del lugar", informó uno de los bomberos que participó en el operativo.

Los rescatistas señalaron que, aunque el procedimiento demandó esfuerzo, la experiencia del equipo y la colaboración de los vecinos permitieron que el rescate se desarrollara sin mayores complicaciones.

Una vecina relató que encontró al ganado atrapado alrededor de las 14:30 y de inmediato buscó ayuda. "Me encontré con el ganado ya adentro del pozo. Fui a avisar a la comisaría y a los vecinos para que me ayudaran. Se iba a morir", contó.

Asimismo, aprovechó la situación para pedir a los propietarios de ganado que no dejen a los animales sueltos en zonas urbanas o con lotes baldíos.

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