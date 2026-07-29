Último: Interpol confirma sello rojo contra Nemesia Achacollo

El director de Interpol en Bolivia, coronel Vladimir Peredo, confirmó que se recibió la activación de la alerta roja contra Nemesia Achacollo, dentro de uno de los casos por los cuales es investigada.

La información fue brindada durante un contacto con la prensa, en el que la autoridad policial explicó que la alerta ya fue registrada en la plataforma de Interpol.

“Tengo entendido que sí, la Central I-24/7 ha recibido la confirmación de la activación de la alerta roja para la señora Nemesia Achacollo”, señaló Peredo.

Difusión internacional

Peredo explicó que, con la activación de la alerta, los datos de Achacollo son difundidos a los 196 países miembros de Interpol.

Sin embargo, aclaró que la institución internacional no forma parte directa de la investigación, sino que se encarga del registro y difusión de la información.

“La Interpol solamente realiza el registro y la difusión de la información a los 196 países miembros”, indicó.

Procedimiento si es ubicada

Consultado sobre qué ocurrirá si Achacollo es ubicada en algún punto migratorio del país o del extranjero, Peredo explicó que, en primera instancia, la persona podrá ser identificada y notificada.

La autoridad precisó que otras instancias deberán activar los procedimientos legales que correspondan conforme a norma.

“Una vez que sea ubicada, va a poder ser en primer lugar ubicada y notificada. Ya serán otras instancias las que deban realizar los procedimientos legales”, sostuvo.

Sin datos sobre su paradero

El director de Interpol señaló que no cuenta con información sobre si Achacollo se encuentra en Bolivia o fuera del país, debido a que esa tarea corresponde a otras unidades de la Policía Boliviana.

“No somos parte de la investigación”, aclaró.

Caso Fondo Indígena

La consulta realizada a Peredo estuvo vinculada al caso del Fondo Indígena, proceso en el que se mencionó a Achacollo y por el cual continúa el seguimiento de las autoridades competentes.

La activación de la alerta roja representa un paso dentro de activación de la alerta roja representa un paso dentro de los mecanismos de cooperación internacional para la ubicación de personas requeridas por la justicia.

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