Productores lecheros alertan que la falta de diésel pone en riesgo al sector

La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) expresó su preocupación por la persistente escasez de diésel en el país y afirmó que la situación se ha vuelto crítica para el sector productivo, debido a la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

El representante de Fedeple, Juan Manuel Rojas, aseguró que, pese a sostener varias reuniones con autoridades, los compromisos asumidos no se han traducido en soluciones concretas.

"Ya no sabemos qué hacer, esa es la verdad. Hemos tenido más de 100 reuniones con ministros de Hidrocarburos, Yacimientos y presidentes, y como siempre, falsas promesas", manifestó.

El dirigente sostuvo que la falta de combustible obliga a muchos productores a abastecerse en el mercado negro, donde el diésel se comercializa entre 13 y 14 bolivianos por litro, incrementando significativamente los costos de producción.

Asimismo, cuestionó el origen del combustible que se comercializa de manera irregular y pidió investigar posibles responsabilidades dentro de la cadena de distribución.

"¿Abunda el combustible en Yacimientos para salir a revenderlo a 12, 13 o 14 bolivianos? ¿O son ellos mismos? Esa es la pregunta que hay que hacerles", señaló.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno para asumir medidas concretas que permitan superar la crisis de abastecimiento, advirtiendo que tanto el sector agropecuario como la población ya no soportan la situación.

"El sector y la población necesitan soluciones. Este país necesita salir adelante y no es con medidas de solamente palabras, hay que hacerlo con hechos. Ya el sector no aguanta", concluyó.

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