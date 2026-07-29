La escasez de combustible ha frenado las labores operativas en el campo boliviano justo cuando la siembra de invierno y la zafra cañera se encuentran en pleno desarrollo, de acuerdo a lo que indica Yamil Nacif, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). En este sentido, fue enfático sobre el crítico panorama al señalar que "el tema del combustible para nosotros es vida, es sangre en el cuerpo para poder caminar".

El dirigente aclaró que el desabastecimiento no es responsabilidad de los agricultores, cuyo rol principal es generar altos volúmenes para abaratar el costo de la canasta familiar.

"Queremos materia prima, queremos químicos baratos, necesitamos tener tecnología barata para que los alimentos lleguen cada vez más baratos a la mesa de los hogares bolivianos", agregó Nacif.

Afectación provincial y contrabando

En este sentido, indicó que el desabastecimiento golpea con mayor severidad a las zonas rurales y provincias, donde la falta de insumos pone en riesgo la producción continua.

También advirtió sobre la presunta reaparición de ilícitos en la distribución al manifestar que "creemos que uno de los problemas también es que otra vez está habiendo contrabando de combustible", aclarando que el control de esta situación no corresponde a los productores.

Ante la amenaza de un incremento en los precios al consumidor final, el sector agrícola urgió a las autoridades nacionales a resolver la provisión de diésel. "Lo que llamamos al gobierno y a los encargados de esto es que por favor pongan todo en la mesa para que el sector productivo no pare", concluyó el representante de la CAO.

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