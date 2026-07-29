"Robaron más de Bs 570 millones": Alcaldía detecta 22 mil casos de rebajas irregulares en impuestos

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra presentó los resultados de una auditoría al sistema de recaudaciones y denunció un presunto perjuicio económico superior a los Bs 570 millones, producto de rebajas irregulares en el pago de impuestos a bienes inmuebles.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el alcalde Manuel Saavedra aseguró que la investigación abarca el periodo comprendido entre 2021 y abril de 2026 y que, hasta el momento, se detectaron más de 22.000 casos de manipulación de impuestos.

"Les robaron más de 570 millones de bolivianos a Santa Cruz. Hemos terminado la auditoría al sistema de recaudaciones. Esta información se refiere solo a bienes inmuebles, no incluye vehículos ni patentes", afirmó la autoridad.

Como ejemplo, Saavedra explicó que algunos inmuebles que debían cancelar Bs 3.000 de impuesto terminaron pagando únicamente Bs 100, una diferencia que, según la auditoría, se repite en miles de registros y que en conjunto supera los Bs 570 millones.

El alcalde indicó que desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto se habilitará un periodo extraordinario de regularización para los propietarios de los inmuebles observados. Durante esos 34 días deberán cancelar únicamente la diferencia del impuesto omitido, sin multas ni intereses, y la Alcaldía ofrecerá planes de pago para facilitar el cumplimiento.

Asimismo, informó que se publicarán los números de registro de los 22.000 inmuebles involucrados, preservando inicialmente la identidad de los propietarios.

Advirtió que, concluido el plazo de regularización, a partir del 1 de septiembre se harán públicos los datos de los contribuyentes que no hayan regularizado su situación y se iniciarán las acciones legales correspondientes.

"No es intención del municipio seguir procesos a nadie, pero es nuestra obligación recuperar esos recursos que tanta falta le hacen a Santa Cruz", sostuvo Saavedra.

La autoridad también anunció que este martes dará a conocer las medidas que asumirá el Gobierno Municipal contra los funcionarios que presuntamente participaron en la reducción irregular de impuestos y adelantó que revelará un caso que, según dijo, demuestra "hasta qué niveles llegó la mafia de las recaudaciones".

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