Empresa Piraí sin diésel:Piden la regularización del abastecimiento

Debido al desabastecimiento de diésel, la Empresa Piraí, que realiza aseo urbano en la capital cruceña, pide la regularización del carburante para no comprometer la higiene pública de la ciudad.

La firma comunicó oficialmente que "la falta recurrente de provisión de diésel por parte de YPFB para el servicio, así como las prolongadas filas para el abastecimiento en las estaciones de servicio autorizadas, vienen dificultando la prestación oportuna del servicio".

Para minimizar los contratiempos en el servicio, la empresa indica que ha activado planes de contingencia. No obstante, remarcaron que "esta situación no es sostenible, cobrando un carácter de urgencia en la pronta regularización del abastecimiento de diésel para garantizar la continuidad de un servicio esencial para la ciudad".

Para finalizar, manifestaron que "agradecemos la comprensión y paciencia de la población ante las demoras que puedan presentarse, con la expectativa de que el abastecimiento sea priorizado y se restablezca la normalidad en las operaciones a la mayor brevedad".

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