Reportan la muerte de un privado de libertad y una mujer en Palmasola

Se conoce preliminarmente que las autoridades de la justicia pusieron en marcha las indagaciones correspondientes tras la localización de dos cuerpos sin vida en el interior del recinto penitenciario de Palmasola en Santa Cruz. Las víctimas fueron identificadas en el lugar como el privado de libertad Constantino V. H. y una mujer cuya identidad se mantiene bajo verificación. El hecho sucedió en los ambientes del Pabellón 4 de Régimen Abierto.

Diligencias y peritajes en curso

Efectivos de la División Homicidios acudieron al centro para efectuar el levantamiento de las evidencias físicas requeridas. En paralelo, los organismos de seguridad penitenciaria gestionan los reportes de control institucional mientras las pericias avanzan.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades para conocer con precisión el origen y las responsabilidades del suceso.

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