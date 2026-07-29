Delincuentes arman falso operativo técnico y roban en tres departamentos de un edificio en la zona norte

Un audaz y planificado robo sacudió a los vecinos de la zona norte de la ciudad. A plena luz del día, una banda conformada por al menos dos delincuentes logró vulnerar la seguridad de un edificio residencial, logrando violentar las puertas y saquear tres departamentos ubicados en el tercer piso.

El hecho delictivo se consumó en cuestión de minutos gracias a una estrategia de engaño. Uno de los antisociales ingresó al inmueble haciéndose pasar por un trabajador institucional para no levantar sospechas entre los residentes.

"Son dos sujetos, uno que está vestido como si fuera un trabajador de Elfec o Semapa o algún técnico de alguna empresa, y otro que entra primero para vigilar si es que hay seguridad. Lamentablemente nosotros no contamos con el portero durante la mañana, pero sí en la tarde. El cómplice se percató de esto e inmediatamente entró el otro sujeto ya vestido como técnico", relató consternada una de las habitantes afectadas.

El botín y el 'modus operandi'

Mientras el primer delincuente cumplía las funciones de "campana" y vigilaba los accesos en la planta baja, el falso técnico subió directamente hasta el tercer piso. Con herramientas idóneas, forzó con total tranquilidad las cerraduras de tres departamentos que se encontraban temporalmente vacíos.

Una vez adentro, el ladrón seleccionó objetos de valor fáciles de transportar, logrando sustraer dinero en efectivo, joyas de oro, una computadora portátil (laptop) y una cámara fotográfica y otros equipos electrónicos.

Tras cometer el triple robo, las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que el sospechoso abandona el edificio con total normalidad, se encuentra con su cómplice y ambos se alejan del lugar caminando como si nada hubiera pasado.

Vecinos denuncian inacción policial

Las víctimas ya han formalizado la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales. Sin embargo, la indignación reina entre los copropietarios y vecinos de la zona norte, quienes reclaman por la falta de patrullaje preventivo a pesar de la cercanía de un módulo policial.

"Tenemos aquí a dos cuadritas a los policías y no hacen una vigilancia, no vienen. Les llamamos y no hacen nada", protestó otra de las vecinas afectadas, quien exigió mayor resguardo policial y alertó a la ciudadanía a no dejar ingresar a supuestos técnicos sin una verificación previa con las empresas de servicios.

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