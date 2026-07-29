American Chemical anuncia que investigará las causas del incendio en su fábrica de Santa Cruz

La empresa American Chemical emitió un comunicado oficial tras el incendio registrado la tarde de este martes en su planta ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz de la Sierra, donde confirmó que no se registraron personas heridas ni fallecidas como consecuencia de la emergencia.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, el siniestro se produjo alrededor de las 15:00. Desde ese momento, se coordinó el trabajo con los equipos de respuesta para controlar las llamas y evitar que la situación se agravara.

"Brigadistas de la empresa y bomberos voluntarios trabajan de manera conjunta para controlar el fuego, pese a las adversidades climáticas y ante todo, preservar vidas", indica el comunicado.

La empresa explicó que, como parte de las acciones preventivas, se levantaron muros de contención de arena y se realizaron labores de enfriamiento de los tanques de solventes, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados del incendio y proteger las instalaciones.

"Pedimos encarecidamente a la población no acercarse a la zona. Esta medida es indispensable para preservar la salud y la vida de las personas, y para permitir que los equipos de emergencia continúen su labor sin obstáculos", señala el comunicado.

Asimismo, indicó que todavía es prematuro determinar el origen del incendio y la magnitud de los daños materiales, por lo que anunció que, una vez controlada completamente la emergencia, se llevará adelante una investigación exhaustiva para establecer las causas del hecho y evaluar las afectaciones.

Finalmente, la empresa agradeció el apoyo de los bomberos voluntarios, las autoridades, los equipos de emergencia, las empresas colaboradoras y la ciudadanía por la solidaridad demostrada durante la contingencia.

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