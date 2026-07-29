Caso Oro: Allanan oficinas de Aduanas y Migración en el aeropuerto Viru Viru

La División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen llevó a cabo un operativo de allanamiento en las instalaciones de Aduanas y Migración del aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz. Durante el procedimiento judicial, una oficial de la Policía Boliviana prestó su declaración informativa ante la comisión a cargo del caso.

La acción operativa se enmarca en las pesquisas del denominado Caso Oro, el cual busca esclarecer la tentativa de transportar ilegalmente cerca de 190 kilogramos del valioso mineral distribuidos en cuatro maletas con destino a Dubái. Preliminarmente se conoce que los investigadores procedieron al secuestro de documentación en las dependencias aeroportuarias.

Ampliación de las investigaciones

Diversas personas vinculadas al control aeroportuario ya comparecieron ante la justicia con el fin de aportar elementos que permitan reconstruir la cadena de responsabilidades. Las autoridades a cargo de la causa anticiparon que las indagaciones se mantendrán activas y no se descarta la emisión de nuevas citaciones en las próximas horas.

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