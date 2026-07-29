Continúa incendio en fábrica de pintura; químicos complican el control de las llamas

Los cuerpos de bomberos estiman que demorarán alrededor de seis horas más para sofocar en su totalidad el voraz incendio que afecta a una fábrica de pinturas ubicada sobre el Quinto Anillo del Parque Industrial cruceño. El siniestro, iniciado durante la tarde y que persiste hasta estas horas de la noche, se ha expandido rápidamente debido a los químicos que alimentan el fuego y complican el control total de la estructura.

Riesgo de propagación a fábricas aledañas

La principal preocupación de los equipos de emergencia radica en evitar que el fuego alcance a los recintos industriales colindantes, entre los que figuran madereras y plantas de plastoformo altamente inflamables, entre otras.

Ante esta amenaza, el alcalde Manuel Saavedra remarcó que “hay un tema de que, al ser productos químicos, el agua no es la solución, se necesita espuma y se está consiguiendo la espuma para combatir el incendio”.

Para garantizar la efectividad de las acciones, la fuerza pública mantiene acordonada la zona perimetral y restringe el tráfico vehicular.

El comandante de la Policía de Santa Cruz, Cnel. David Gómez, confirmó el despliegue preventivo señalando que “por los químicos se podría dar alguna explosión, pero por eso estamos tomando las medidas preventivas para evitar que se puedan evitar lesiones o que el incendio se propague a otros sectores de la fábrica”.

Evacuación y saldo de la jornada

Pese a la magnitud de la emergencia y a la densa humareda que afectó a varios trabajadores de forma leve, el reporte oficial confirma que no se registran heridos de gravedad ni víctimas fatales. Las unidades movilizadas, integradas por la Policía, la Guardia Municipal y bomberos voluntarios, continúan las labores intensivas para contener el siniestro y mitigar el peligro en el área.

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