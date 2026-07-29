“La situación es catastrófica”: Cañeros piden soluciones rápidas ante falta de diésel

Juan Carlos Rojas, secretario de la Unión de Cañeros Guabirá, aseveró que “la situación es catastrófica” al alertar que el sector se encuentra al borde del colapso por la falta de combustible en plena recolección de cultivos.

“Las filas son interminables en los surtidores y eso en plena zafra cañera que estamos, no puede suceder”, enfatizó Rojas sobre la emergencia productiva.

En este contexto, se detalló que en el municipio de General Saavedra, decenas de tractores y camiones repletos de cosecha permanecen detenidos en interminables filas a la espera de diésel para avanzar hacia los ingenios. La interrupción del transporte amenaza con deteriorar la caña detenida y complica gravemente la planificación de la próxima campaña agrícola ante la cercanía de las lluvias.

El presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), Alcides Córdova, remarcó que la crisis abarca tanto el desabastecimiento como el incumplimiento de los compromisos estatales. Entre los reclamos principales destacan el suministro de carburantes, el pago de deudas del etanol, el incremento de su porcentaje de mezcla en la gasolina y la pronta implementación de vehículos flex fuel.

La directiva del sector denunció que, de un contrato suscrito por 263 millones de bolivianos para la compra de etanol, se ha retirado menos del 15% del volumen acordado. Esta demora ha generado un saldo pendiente que supera los 160 millones de bolivianos, situación que impacta de manera directa en los ingresos recibidos por los cañeros.

Frente a este escenario, Concabol otorgó un plazo definitivo hasta el viernes 31 de julio de 2026 para que las autoridades del área regularicen el suministro y salden los pagos correspondientes. Los productores responsabilizaron al Ejecutivo por las consecuencias económicas de un eventual paro general y advirtieron que definirán duras medidas de presión si no reciben respuestas inmediatas.

Mira la programación en Red Uno Play