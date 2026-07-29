La familia de Silvia, la joven de 28 años víctima de feminicidio en el municipio de Chulumani, departamento de La Paz, pidió justicia y denunció que el principal sospechoso, su concubino, habría recibido ayuda de familiares para escapar y esconderse tras el crimen.

El hecho ocurrió en la comunidad de Ocobaya y, según el testimonio de sus familiares, ellos recién se enteraron del fallecimiento de Silvia al mediodía del domingo, pese a que el crimen habría ocurrido horas antes.

“Si no hubiera sido por el compadre de mi tía, nosotros tal vez no nos hubiéramos enterado”, relató Luz Belén, hermana de la víctima.

Sospechoso fue capturado en Chicaloma

De acuerdo con el reporte conocido por la familia, el principal sospechoso fue capturado en Chicaloma y posteriormente trasladado a la ciudad de La Paz, donde deberá continuar el proceso investigativo.

La hermana de Silvia denunció que el hombre habría sido encontrado en un lugar donde estaba alimentado y con condiciones para permanecer oculto.

“Su misma familia lo ha ayudado. Lo hicieron escapar”, afirmó.

Denuncian presunta ayuda de familiares

Luz Belén también señaló que entre las personas que presuntamente habrían colaborado con el sospechoso estarían familiares cercanos, e incluso mencionó a un concejal de Chulumani que tendría parentesco con el acusado.

La familia teme que esas posibles influencias puedan entorpecer la investigación.

“Necesito presión, tanto en Chulumani como en La Paz. Esto no se puede quedar así”, pidió la hermana de la víctima.

Antecedentes de violencia

La tía de Silvia, identificada como Erika, aseguró que ya existían antecedentes de violencia en la relación. Según su testimonio, en al menos tres oportunidades habló con la joven y le advirtió que el comportamiento agresivo no debía ser minimizado.

“Le dije: el hombre que es así nunca cambia”, relató.

La familia pidió la pena máxima para el acusado y aseguró que no aceptará que el caso quede en la impunidad.

Familia afirma que Silvia estaba embarazada

Durante la entrevista, la tía de la víctima afirmó que Silvia tenía más de dos meses de embarazo, por lo que pidió que este dato sea tomado en cuenta dentro de la investigación.

“No es solo que a mi hija me lo ha matado. Mi hija estaba embarazada de más de dos meses”, señaló.

Ese extremo deberá ser confirmado oficialmente por las autoridades dentro del proceso.

Cuestionan falta de apoyo inicial

La familia también cuestionó el accionar inicial de algunas instituciones en Chulumani y aseguró que fueron los propios parientes quienes se movilizaron para buscar al sospechoso y cubrir gastos relacionados con el entierro de Silvia.

Según Luz Belén, sus tíos participaron en rastrillajes y asumieron gastos de transporte, alimentación y otros costos durante la búsqueda.

Proceso continúa en La Paz

Tras la captura del principal sospechoso, se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica. La familia pidió que el caso avance sin dilaciones y que se investigue también a quienes presuntamente ayudaron al acusado a evadir a las autoridades.

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