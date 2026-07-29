Caso gasolina desestabilizada: Piden investigar también a Dorgathen y Yussef Akly

El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, pidió que la investigación por el caso de la denominada gasolina desestabilizada o gasolina basura alcance también al expresidente de YPFB Armin Dorgathen y al exejecutivo de la estatal petrolera Yussef Akly. También debe incluir otras autoridades y funcionarios mencionados en el informe de la Comisión Especial de Hidrocarburos.

Alarcón afirmó que todos los señalados en el documento deben recibir el mismo tratamiento investigativo que el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, quien fue aprehendido y trasladado a celdas de la Felcc.

“Todos deberían tener el mismo tratamiento que se le está dando al exministro”, sostuvo.

Menciona a dos gestiones de Gobierno

El legislador aseguró que, a su criterio, existen indicios que comprometen a autoridades de la anterior administración y de la actual gestión.

Según Alarcón, el informe legislativo menciona al expresidente Luis Arce, al exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo, a Armin Dorgathen, a Yussef Akly y a otros funcionarios de YPFB y la ANH.

“Hay indicios graves que comprometen a las dos administraciones de Gobierno”, afirmó.

Observa contratos y adendas

Alarcón señaló que el caso debe investigarse desde el origen de los contratos de importación de combustible, especialmente aquellos vinculados a la compra de gasolina tipo base.

Indicó que el contrato con Vitol, señalado como uno de los orígenes de la gasolina observada, nació durante la gestión de Dorgathen en YPFB y luego fue ampliado durante la administración de Akly.

“Han heredado el contrato de Dorgathen; Akly no solamente se lo ha apropiado, sino que lo ha adendado, lo ha ampliado”, afirmó.

También apunta a la ANH

El diputado sostuvo que el informe también menciona a direcciones y funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad encargada del control de calidad del combustible.

Según Alarcón, deben investigarse responsabilidades en áreas técnicas, administrativas y de regulación, debido a que el problema no se limitaría a una sola autoridad.

Cuestiona situación de Dorgathen

Alarcón cuestionó que hasta el momento no se haya activado una alerta internacional contra Armin Dorgathen, de quien dijo que salió del país.

“Dorgathen se fugó del país y hasta ahora no se ha activado ni siquiera el sello rojo para que rinda ante la justicia boliviana”, señaló.

Informe debe conocerse

El legislador indicó que el informe de la comisión ya fue distribuido a los diputados y sostuvo que la población tiene derecho a conocer su contenido, al tratarse de un tema de interés público.

Afirmó que la investigación debe continuar en el Ministerio Público, con garantías y debido proceso, pero sin excluir a ninguna de las autoridades mencionadas.

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